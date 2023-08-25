«Стремно, если честно»: Максим Галкин* рискнул жизнью ради сына

Поддавшийся уговорам сына Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) залез на вышку среди болот в Латвии. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог юмориста.

Последний месяц лета Галкин* вместе с семьей проводит в Латвии. После очередного выступления знаменитость и его сын решили прогуляться и отправились в лес. Гарри попросил родителя подняться на высокую смотровую площадку. Сперва комик отказывался, ссылаясь на боязнь высоты. Но затем, поддавшись уговорам наследника, он сумел совладать с негативом. Отец и сын поднялись на площадку, откуда открывался вид на закат и болота.

«Стремно, если честно. Я боюсь так высоко подниматься вообще-то», — поделился эмоциями юморист.

Ранее мы писали о том, что 47-летний юморист Максим Галкин* задумался о возвращении в Россию из-за проблем с деньгами. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что певица Валерия показала живущего в Швейцарии старшего сына в его день рождения.

*признан иноагентом на территории РФ