Певица Валерия показала живущего в Швейцарии старшего сына в его день рождения. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

29-летний Артемий Шульгин давно проживает в Швейцарии и редко выходит на связь. Известно лишь то, что молодой человек занимает руководящую должность в европейской студии звукозаписи.

В честь дня рождения наследника певица показала редкий кадр с ним. Валерия призналась: ей трудно смириться с тем, что ее сын давно вырос. По воспоминаниям знаменитости, в детстве Шульгин «давал всем жару». Теперь же он стал добрым, заботливым и надежным молодым человеком.

«Старший сын — это звучит гордо. Темочка мой, с днем рождения! Будь, пожалуйста, здоров и счастлив», — трогательно обратилась к наследнику Валерия.

Напомним, что Шульгин уже 4 года состоит в браке с Натальей Коренной. Младший сын Валерии также создал семью. Арсений Шульгин и его избранница Лиана воспитывают дочь Селин.

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