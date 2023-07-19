47-летний юморист Максим Галкин* задумался о возвращении в Россию из-за проблем с деньгами

47-летний юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) задумался о возвращении в Россию из-за проблем с деньгами. Об этом сообщает издание kp.ru.

По данным источника, после отъезда из РФ у комика не так много работы. В ближайшем будущем ему предстоит лишь серия концертов в Латвии, до этого в графике артиста выступлений не запланировано. Подобная ситуация связана с тем, что в Европе частые туры для «российских артистов невозможны». Кроме того, зарубежной публике неинтересно по несколько раз смотреть на одну и ту же знаменитость. В сложившейся ситуации супруг Аллы Пугачевой стал испытывать финансовые трудности. Вот почему он задумался о возвращении в Россию.

«Деньги имеют свойство заканчиваться. Им с Пугачевой надо содержать много российской недвижимости, которую, вопреки сообщениям СМИ, они пока не продали», — высказался продюсер Евгений Морозов.

Кроме того, из-за этого комик стремится снять с себя статус иноагента: это позволит ему без препятствий зарабатывать в РФ. Поскольку суд отклонил иск артиста, то теперь он задумался о создании собственного шоу.

Напомним, что на данный момент юморист приостановил гастроли и воссоединился с Аллой Пугачевой в Латвии. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что экс-избранник Ксении Собчак купил любимую виллу Пугачевой в Юрмале за 600 млн рублей.

*признан иноагентом на территории РФ