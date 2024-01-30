«Страшный вирус»: Лариса Гузеева пожаловалась на проблемы со здоровьем

Телеведущая Лариса Гузеева заявила, что «рухнула» со стула из-за проблем со здоровьем. Об этом информирует Telegram-канал Звездач.

Как выяснилось, телеведущая имеет проблемы со здоровьем: артистку сразил «страшный вирус». Из-за недуга Гузеева так раскашлялась, что упала со стула на кафельный пол. Это привело к тому, что артистка разбила себе лоб. Несмотря на травму, Лариса не отказалась от работы. Знаменитость замазала под глазами синяки, ссадину и вошла в кадр.

«Если не поверите мне, тоже станете моим бывшим мужем: однажды я выходила из метро, и меня ударила стеклянная дверь по лбу, а синяки вылезли с двух сторон. Муж не поверил, стал «тогдашним»», — высказалась артистка.

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