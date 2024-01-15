«Без коррекции и косметики»: раскритикованная за внешность Гузеева показала свое неудачное фото

Телеведущая Лариса Гузеева показала в личном блоге свое неудачное фото, на котором ее запечатлели без макияжа. Также 64-летняя журналистка отметила, что не использовала на снимке фотошоп, чтобы показать себя настоящую.

На протяжении уже нескольких лет ведущую программы «Давай поженимся» в Сети критикуют за внешность. Недоброжелатели не довольны тем, как она выглядит в своем возрасте. Ей пишут про лишний вес, отеки на лице, синяки под глазами и многое другое. Реагирует Гузеева на эти комментарии довольно резко, но без какой-либо обиды. Сама она признавалась, что уже давно не считает себя красавицей, «стреляющей глазками», и не стесняется демонстрировать свои недостатки.

На своей странице в социальной сети Лариса Гузеева опубликовала фото, на котором плохо получилась. В день съемки она была не накрашена, а фотограф поймал тот момент, когда ее лицо было перекошено.