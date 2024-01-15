«Без коррекции и косметики»: раскритикованная за внешность Гузеева показала свое неудачное фото
64-летняя Лариса Гузеева решила показать неудачный снимок без макияжа и фотошопа.
© Starface.ru
Телеведущая Лариса Гузеева показала в личном блоге свое неудачное фото, на котором ее запечатлели без макияжа. Также 64-летняя журналистка отметила, что не использовала на снимке фотошоп, чтобы показать себя настоящую.
На протяжении уже нескольких лет ведущую программы «Давай поженимся» в Сети критикуют за внешность. Недоброжелатели не довольны тем, как она выглядит в своем возрасте. Ей пишут про лишний вес, отеки на лице, синяки под глазами и многое другое. Реагирует Гузеева на эти комментарии довольно резко, но без какой-либо обиды. Сама она признавалась, что уже давно не считает себя красавицей, «стреляющей глазками», и не стесняется демонстрировать свои недостатки.
На своей странице в социальной сети Лариса Гузеева опубликовала фото, на котором плохо получилась. В день съемки она была не накрашена, а фотограф поймал тот момент, когда ее лицо было перекошено.
«Недорогие недрузья, вам на радость выставляю фото без коррекции и косметики. Человек — он же разный и выглядит и ведет себя по ситуации. <…> Но есть те, кому неймется, поэтому скрывать мне нечего — вот она я. Такая-сякая», - написала телеведущая в блоге.
Ранее Лариса Гузеева впервые за долгое время показала видео с супругом Игорем Бухаровым.