«Страшновато начинать общение с детьми»: Валя Карнавал высказалась о роли соведущей на музыкальном шоу

Валя Карнавал высказалась о работе в шоу «Голос. Дети».

22-летняя блогерша стала соведущей Яны Чуриковой в музыкальном шоу на Первом канале. Валя поделилась, что было очень волнительно соглашаться на данную роль, так как боялась взаимодействия с детьми.

По словам Карнавал, сама она никогда матерью не была, поэтому не знает, как лучше общаться с подрастающим поколением. Однако ей удалось найти общий язык с детьми, ведь сама помогает с воспитанием племянников.

Кроме того, Валя заявила, что счастлива быть соведущей музыкального конкурса «Голос. Дети», потому что ей нравится наблюдать за тем, как сбываются детские мечты. Подробности приводит Kp.ru.

«Было страшновато начинать общение с детьми... Но каково же было мое удивление, когда каждый из них выходил и предлагал: "Давай обнимашки, давай поговорим?". А в глазах только счастья и предвкушение того, что вот сейчас на сцене исполнится мечта. Ребята, официально заявляю: это работа моей мечты!», — призналась Карнавал.

Ранее мы писали о том, что Яна Чурикова высказалась о Вале Карнавал, заменившей Агату Муцениеце в шоу «Голос. Дети».

Также сообщалось, что Юля Гаврилина извинилась перед Валей Карнавал за публичные оскорбления.