«Ужаснулась от своего поведения»: Юля Гаврилина извинилась перед Валей Карнавал за публичные оскорбления

Юлия Гаврилина публично извинилась за оскорбления в сторону Вали Карнавал.

22-летняя блогерша призналась, что ей стыдно за слова, сказанные в сторону бывшей подруги.

Накануне вечером Гаврилина и Карнавал неожиданно для их поклонников публично разругались. Сначала в комментариях у Юли одна из подписчиц намекнула, что девушка является дамой легкого поведения, на что звезда ответила, что ее перепутали с Валей. А затем Карнавал также высказалась в сторону тиктокерши, призвав ее снять маску. Юля же заявила, что пять лет терпела унижения со стороны блогерши.

Однако после публично скандала Гаврилина вышла на связь. По словам девушки, сейчас она находится в Японии, где ей дали попробовать странный напиток, из-за которого чувствовала себя странно. На этом фоне Юля говорила и делала то, чего бы ей не хотелось.

«Сегодня я проснулась и ужаснулась от своего поведения. Все утро я плачу. Вы знаете, что я ненавижу конфликты, грязь и я ненавижу выносить ссор из избы... Валя, прости меня за оскорбления, это было точно лишнее. Ты знаешь, что я бы никогда в жизни не вынесла конфликт на публику. И это оскорбление перешло грань моего воспитания, за что мне очень стыдно», — заявила девушка в своем Telegram-канал «Гаврилина зе бест».

Также Юля подчеркнула, что много раз обсуждали с Валей их взаимоотношения и что теперь им не нужно строить из себя лучших подруг.

Ранее мы писали о том, что Юля Гаврилина рассказала об унижениях со стороны Вали Карнавал.