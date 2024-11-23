«Страшно, конечно»: Мария Погребняк решилась лечь под нож скандального хирурга

Мария Погребняк решилась сделать пластическую операцию у скандального хирурга Тимура Хайдарова после четвертых родов. Блогерша опубликовала в социальных сетях кадры, на которых ее запечатлели в личной клинике специалиста во время похода на консультацию.

Хайдаров поделился, что, прежде чем, поставить дату операции, бывшей жене футболиста Павла Погребняка необходимо сдать все нужны анализы, а уже с готовыми результатами записаться на прием к врачам, которые работают у них в клинике, а именно к терапевту и анестезиологу. Такой серьезный подход впечатлил Марию, оценившую атмосферу данного медицинского учреждения. Блогерша призналась, что она будто оказалась в спа на курорте.

Кроме того, Погребняк не стала скрывать, какие именно хирургические вмешательства она запланировала. Как оказалось, девушка же долгие года мечтала это осуществить.

«Ну что ж, прошло 13 лет. И, естественно, нужно ушить диастаз. Так как в январе я с мужем и семьей улетаю на Маврикий, очень мало времени. Страшно, конечно, но Тимур сказал, что на четвертые сутки, как я выйду из больницы, я буду летать», — разоткровенничалась девушка в личном блоге.

Напомним, что не все звезды российского шоу-бизнеса теперь готовы довериться скандально известному Хайдарову из-за новостей про нарушения в его клинике, которыйе появились весной этого года. Однако сам Тимур сообщил, что тогда произошло небольшое недоразумение и что его учреждение следит за всеми необходимыми нормами.

Ранее мы писали о том, что Лолита Милявская высказалась о профессионализме Тимура Хайдарова, посоветовавшего сменить ей хирурга.