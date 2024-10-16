Тимур Хайдаров впервые прокомментировал скандал, связанный с нарушениями в его клинике

Весной 2024 года клиника Тимура Хайдарова оказалась в центре скандала. Проверка выявила в учреждении просроченные лекарства и врачей без соответствующего образования. Звездный хирург долго воздерживался от каких-либо комментариев, но, наконец, объяснил случившееся в разговоре с сайтом «Страсти».

По словам Хайдарова, весной в клинике произошло обычное недоразумение. Хирург отметил, что учреждение следит за всеми нормами, иначе на операции бы не приходили представители шоу-бизнеса. Всему виной — техническая ошибка, утверждает он.

«Могу объяснить, как все произошло. Медицинский бизнес часто проверяют. В рамках очередной проверки мы предоставили все документы на сотрудников, но их некорректно внести в онлайн-реестр. После этого и вышли статьи, порочащие репутацию клиники», — говорит Хайдаров.

Он также пояснил, что медицинский бизнес очень часто проверяют. Вести его без официальных документов практически невозможно. Хирург подчеркнул, что регулярно платит налоги и следит за квалификацией сотрудников.

Подробное интервью с Тимуром Хайдаровым, в котором он рассказал о своем детстве, пути в медицину и пережитых скандалах читайте здесь.