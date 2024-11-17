«Запретить оперировать»: Милявская высказалась о профессионализме Хайдарова, посоветовавшего сменить ей хирурга

Лолита Милявская негативно отреагировала на предложение Тимура Хайдарова сменить пластического хирурга, подчеркнув, что у него самого было много неудачных результатов операций.

На минувшей неделе Хайдаров сделал замечания по поводу внешности певицы. Он подметил, что у Лолиты есть проблемы с подбородком, которые появились после операции по вине ее пластического хирурга. По этой причине Тимур посоветовал исполнительнице хита «На Титанике» сменить врача, намекая на себя. Но при этом хирург подчеркнул, что хорошо относится к артистке.

Однако сама Лолита такой заботы не оценила. Певица возмутилась высказыванием хирурга, который много раз попадал в скандальные истории с такими звездными пациентами, как Ирина Дубцова, Любовь Успенская, Слава и другими. Тогда артистки публично высказали свои недовольства после обращения к Хайдарову, так как из-за него появились дефекты во внешности.

Кроме того, Лолита удивилась, узнав о том, что клинику хирурга открыли после всего того, что произошло с его недовольными клиентами. По словам Лолиты, таких специалистов нужно лишать лицензии.

«Тимур Хайдаров — это мясник... Я поражена, что этот человек вообще открыл рот... Надо было запретить оперировать раз и навсегда. Такое количество покалеченных пациентов во всем мире означало бы отзыв лицензии. А у нас, видите ли, еще позволяет себе какие-то слова», — заявила певица в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Кроме того Милявская подчеркнула, что на его месте уже давно бы эмигрировала в какую-то малоразвитую страну, где он смог бы рассказывать о своем профессионализме и зазывать всех к себе на операции.

Ранее мы писали о том, что Тимур Хайдаров посоветовал Лолите сменить пластического хирурга.