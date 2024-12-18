«Страшно это читать»: Кудрявцева заступилась за затравленную Седокову после смерти Тиммы

Лера Кудрявцева заявила, что россияне затравили Анну Седокову после смерти Яниса Тиммы. Телеведущая встала на защиту певицы в Telegram-канале.

В ночь с 16 на 17 декабря стало известно о смерти Яниса Тиммы. Узнав об этом, россияне набросились на Анну с критикой и обвинили ее в причастности к трагедии. Лера Кудрявцева заступилась за певицу. По ее словам, хейтеры не станут счастливее, если сделают больно Седоковой.

«Как стервятники набросились на Седокову, готовы разорвать, унизить. Как же это страшно читать. Сочувствую ей, запоминающийся день рождения. На всю жизнь», — высказалась знаменитость.

Лера добавила, что публичные люди тоже переживают из-за едких комментариев. Она призвала россиян прекратить травлю Анны, которой сейчас и так тяжело.

«Яниса не вернуть. Вы правда думаете, что ваши комментарии не ранят? Это же каждый день Народный Суд. «Аня виновата, что бросила Яниса». Вы серьезно?» — возмутилась телеведущая.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что умерший Янис Тимма часто изменял Анне Седоковой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что последний месяц жизни Янис Тимма шантажировал экс-супругу Анну Седокову.