«Страшно»: блогер Лерчек рассказала о жизни после развода

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) заявила, что ей страшно самостоятельно принимать решения в бизнесе. Валерия рассказала о жизни после развода в соцсети.

В 2024 году стало известно о разводе Валерии и Артема Чекалиных. После расставания с мужем блогер начала самостоятельную жизнь: она больше ни с кем не советуется и в одиночку ведет бизнес. По словам Валерии, она испытывает страх от большого уровня ответственности.

«Принимаю решения в бизнесе сама, ответственности, разумеется, стало больше, ну и страшно. Сама встречаюсь с важными и серьезными людьми, веду деловые переговоры», — рассказала Чекалина.

Также блогер отметила, что в ее жизни стало больше свободы. Она начала встречаться с друзьями и однажды отправилась ночью в спа.

«После разрыва я съездила отдохнуть, начала больше встречаться с подружками. Теперь не спрашиваю, если хочу купить что-то дорогое, хотя мне ничего не запрещали», — резюмировала блогер.

Ранее блогер Лерчек раскрыла причину развода с мужем. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что муж блогерши Елены Блиновской перешел в штурмовое подразделение 5-й ОМСБр и принимает участие в боях под Красногоровкой.