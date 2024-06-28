Mash: муж блогерши Елены Блиновский перешел в штурмовое подразделение

Муж блогерши Елены Блиновской перешел в штурмовое подразделение 5-й ОМСБр и принимает участие в боях под Красногоровкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, приказ о переводе Алексея из 95-го стрелкового полка пришел от 1-го армейского корпуса. Коллектив тепло принял Блиновского: он быстро учится и уже две недели находится на передовой.

Ранее адвокат Елены Блиновской заявил, что ФНС начислила ей долг в 220 млн незаконно. По его мнению, налоговая допустила ошибку в расчетах. На данный момент долг блогера составляет 1 411 466 254 рублей. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что семья Елены Блиновской продает находящуюся под арестом квартиру за 69 млн в элитном ЖК «Донской Олимп».