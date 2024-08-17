«Страшнее никогда не было»: Леонид Ярмольник признался, что проживает сложный жизненный этап

Леонид Ярмольник заявил, что на сегодняшний день проживает самый сложный жизненный период.

70-летний актер переживает из-за мысли, связанной с завтрашним днем. Актер признался, что из-за таких размышлений он изменился. Леонида тревожит то, что происходит сейчас в некоторых областях нашей страны. По словам артиста, ничего страшнее в своей жизни он не видел.

Также Леонид поделился, что наслаждается ролью дедушки. Ради своих внуков Петра и Павла он готов на все, даже отменить любую работу. Артист заявил, что по этой причине очень переживает за мальчиков и боится за их будущее.

«Мы живем в очень непростое время... Сложнее и страшнее, чем сегодня, никогда не было. Мы находимся в том состоянии, когда, по большому счету, не можем быть уверенными в том, что с нами завтра ничего не случится... Я не столько про себя уже думаю, а сколько про внуков. Они меня волнуют, их будущее», — заявил Ярмольник в шоу «5 книг».

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