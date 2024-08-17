Лера Кудрявцева и Катя Гордон оказали гуманитарную помощь детям, эвакуированным из Курской области

Лера Кудрявцева и Катя Гордон отреагировали на события, происходящие на границе Курской области. Артистки встретились с детьми, которых эвакуировали, чтобы пообщаться и передать им гуманитарную помощь.

Звездные подруги присоединились к благотворительному движению «Здоровое Отечество», которое помогает людям из пострадавших регионов. Лера и Катя рассказали в своих социальных сетях о том, что они привезли детям теплую одежду из списка необходимых вещей, а также средства для личной гигиены. Кроме того, исполнительницы хита «Дамы за 30» накупили много сладостей в виде конфет и шоколада для поднятия настроения.

Гордон заявила, что некоторые блогерши такие, как Карина Палецких и Виктория Демидова, откликнулись и перевели денежные средства на гуманитарную помощь.

«Спасибо каждому, кто сделал посильный перевод в наш фонд на любую из акций помощи детям. Чем больше вы нам помогаете — тем больше крутых дел для детей всего мира мы можем сделать!», — заявила Гордон в блоге.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева перевела деньги на помощь курским беженцам.

Также сообщалось, что певец Григорий Лепс переведет жителям Курской области весь гонорар за концерт.