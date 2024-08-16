«Нужно не запрещать»: актер Федор Лавров рассказал о воспитании детей

Актер Федор Лавров рассказал об отношениях с детьми в интервью WomanHit.ru. Звезда воспитывает троих детей. По его словам, скоро наследники сами будут его воспитывать.

«Главное — не травмировать их, не создать какие-то странные табу, непонятные для них. Надо за ними наблюдать, смотреть их проявления, к чему они расположены. Если с моей отцовской точки зрения я понимаю, что они выбрали какой-то неправильный путь, нужно опять-таки не запрещать, а постараться погасить интерес», – поделился артист.

Лавров считает, что нужно показывать детям правильный пример – это основной принцип воспитания. При этом он им старается ничего не запрещать, а действует другими методами.

«Если я понимаю, что они куда-то не туда свернули, я лучше пятьдесят раз объясню, приведу примеры. Слава Богу, дети у меня восприимчивые, понимают и прислушиваются к тому, что я говорю», – признался актер.

Звезда отметил, что у них с детьми не было конфликтов, они всегда могут договориться. А вот у самого мужчины в детстве были запреты. При этом отец для Федора был его другом.

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