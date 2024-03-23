«Страшная трагедия»: Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших при теракте в «Крокусе»

Бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца «Крокус Сити» певец Эмин Агаларов высказался о трагедии, произошедшей 22 марта. Артист выразил соболезнования семьям погибших при теракте.

Эмин выразил соболезнования на своей личной страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Этот теракт — страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь», — написал в личном блоге Эмин.

Ранее Эмин и его отец Араз Агаларов приехали на место теракта к зданию «Крокус Сити Холла».

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла накануне, 22 марта. Террористы ворвались в концертный зал, где было полно людей, пришедших на выступление группы. Они начали стрелять по мирным гражданам. По последним данным, в результате происшествия погибли более 80 человек, число пострадавших выросло до 183 человек, из них восемь детей.