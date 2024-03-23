Имеют боевой опыт: кто совершил теракт в «Крокус Сити Холле»

22 марта неизвестные устроили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Скорее всего, его совершили личности, которые имеют боевой опыт, пишет Telegram-канал «Архангел спецназа Z».

По данным издания, характер действий нападавших указывает на то, что они имеют в прошлом боевой опыт, были хорошо обучены в тренировочном лагере, умело обращаются с оружием и отработали все элементы теракта по «таймингу».

Кроме того, террористы действовали без лишних эмоций, а оружие противника имело навесной тюнинг в виде фонарей и ЛЦУ.

«Оружие не первой свежести, сам канал ствола или приемник разрушен изнутри и пускает искры „пускает драконов“, то есть оружие лежало где-то долго и неправильно хранилось, так называемые „банки“ если бы они у них были от этого тоже не спасли», — сообщает издание.

Эти признаки указывают на то, что теракт совершила хорошо организованная группа.

Напомним, стрельба в концертном зале началась около восьми вечера. Очевидцы рассказывали, что огонь вели трое мужчин в камуфляже. На данный момент, известно о более 60 погибших в результате теракта.