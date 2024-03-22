Владельцы «Крокуса» Эмин и Араз Агаларовы прибыли на место теракта

К зданию «Крокус Сити Холла» прибыли его владельцы – певец Эмин Агаларов с отцом Аразом. Они не комментировали случившееся вечером 22 марта.

Об этом написало издание StarHit.

Напомним, перед концертом группы «Пикник» в «Крокусе» пятеро террористов открыли стрельбу. По последним данным, убиты 40 человек.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Здание «Крокуса» горит – площадь пожара составила около 3 тысяч квадратных метров, рушится кровля.

Говорилось, что охрана центра не была вооружена – при себе имелись дубинки и электрошокеры. Предварительно, охранников убили первыми. В здании могли находиться 6200 человек - столько мест было в концертном зале. При этом все билеты на концерт были распроданы.

В Москве отменили развлекательные мероприятия. Эта мера коснется и ряда других городов, включая Петербург, Липецк и т.д.