«Страшная, мерзкая особа»: Лера Кудрявцева сделала неожиданное заявление

Накануне стало известно о разводе Леры Кудрявцевой с хоккеистом Игорем Макаровым. После этой новости телеведущая выложила в свой микроблог видео, в котором назвала себя «старой, страшной особой».

Точную причину развода Кудрявцева решила не озвучивать. Более того, она настоятельно попросила поклонников и журналистов не лезть в ее личную жизнь.

«Я ушла от мужа. Алкоголь – зло. Точка. Комментариев не даю. СМИ – не беспокоить, спасибо. Личное в публичное вынесла намеренно», - подчеркнула звезда.

Некоторые пользователи Сети предположили, что расставанию поспособствовала разница в возрасте. Дело в том, что Лера Кудрявцева старше своего экс-избранника на 16 лет.

Однако телеведущая показывает, что после развода ее жизнь продолжается. Недавно она поучаствовала в съемках проекта «Суперстар» на НТВ.

Несмотря на то, что фанаты засыпают Кудрявцеву комплиментами, сама знаменитость критично отзывается о себе.

«Старая, страшная, мерзкая, отвратительная, ужасная особа едет из «Крокуса», где сегодня была дискотека «Суперстар», и завтра ее покажут на канале НТВ», – заявила она.

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