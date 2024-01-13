Сын актрисы Яны Поплавской выбрал для новорожденной дочери редкое имя

Невестка актрисы Яны Поплавской рассекретила имя рожденной 30 декабря 2023 года дочки. Родители девочки Евгения и Клим Поплавские решили дать ей редкое имя Аглая.

При этом они признались, что долго не могли определиться и до момента похода в МФЦ обращались к малышке просто как к «девочке». Кроме того, был вариант назвать ребенка Евгенией, однако эта идея отпала из-за сотрудника центра с таким же именем.

«Подошла наша очередь, а я не пошла, пропустила человека, чтобы, сидя на диване, еще раз подумать над именем. Все МФЦ шептались… », - приводит StarHit слова невестки Поплавской.

В итоге сын актрисы принял решение и сообщил сотруднику МФЦ, что его дочь зовут Аглая.

«Гражданка Российской Федерации. Добро пожаловать, доченька!» — обратилась Евгения к малышке, получившей имя.

Напомним, что в 2020 году звезды фильма «Красная Шапочка» родился внук, которого назвали Иларий.

Ранее сын Яны Поплавской рассказал, что мать не помогала ему с протекцией. Клим Поплавский признался, что многие до сих пор считают, будто его мать помогла ему устроиться в жизни. Однако на самом деле это не так. В 2022 году Клим бросил свою столичную жизнь и отправился в зону СВО. На это он пошел сам.