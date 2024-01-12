«Алкоголь — зло»: Лера Кудрявцева рассталась с молодым мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа Игоря Макарова из-за алкоголизма. Об этом знаменитость написала в своем Telegram-канале.

12 января 2024 года Лера сделала тревожное заявление. В личном блоге Кудрявцева сообщила о расставании с молодым супругом. Кудрявцева не стала раскрывать подробности произошедшего. Вместо этого она лаконично написала: «Алкоголь — зло».

Также телеведущая обратилась к сотрудникам СМИ. Лера попросила журналистов не беспокоить ее в тяжелый период.

«Личное в публичное вынесла намеренно», — высказалась Кудрявцева.

На данный момент хоккеист никак не комментировал заявление Кудрявцевой.

Напомним, что Лера старше экс-избранника на 16 лет. Телеведущая и спортсмен узаконили свои отношения более 10 лет назад. В 2018 году знаменитости стали родителями. У них родилась дочь Мария.

Ранее сообщалось о том, что в Москве затопило квартиру Леры Кудрявцевой. Подробности смотрите в этой статье.