Страдающей от редкого заболевания Голубкиной дали неутешительный прогноз: сколько живут с таким диагнозом

Врач-онколог Дмитрий Быков дал неутешительный прогноз страдающей от неизлечимого заболевания Ларисе Голубкиной. В беседе с сайтом «Абзац» он рассказал, сколько люди могут прожить с подобным диагнозом.

11 октября в ряде СМИ появилась информация о том, что вдове Андрея Миронова присвоили паллиативный статус из-за серьезного заболевания кровеносной системы.

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и гематолог рассказал, что 84-летняя актриса нуждается в поддерживающей терапии. Он заявил, что «заболевание довольно редкое». Причины его появления неизвестны. При этом заболеть могут не только пенсионеры, но и молодые люди.

«Поскольку ей присвоили паллиативный статус, теперь актрису ждет симптоматическая терапия. Там периодически может требоваться переливание компонентов крови для улучшения самочувствия. Если заболевание активно, человек уйдет менее чем за год. При отсутствии активности можно прожить в среднем около шести лет», – объяснил врач.

Отмечается, что женщина узнала о своем диагнозе еще 10 лет назад, но долгое время скрывала правду от публики. В прошлом году уже была информация о госпитализации звезды, но она опровергала, что столкнулась с ухудшением здоровья.

Сейчас за ней ухаживает сиделка и периодически приезжают врачи.

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