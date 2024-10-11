«Была не очень приятная история»: Сергей Бурунов объяснил, зачем стал активно худеть

Актер Сергей Бурунов рассказал, почему решил похудеть. По его словам, была неприятная история, связанная с личной жизнью, после которой он осознал, что необходимо что-то менять.

За последнее время Бурунов сильно преобразился. Поклонники заметили, что он скинул лишние килограммы и стал выглядеть подтянутее. Как оказалось, изменение фигуры – это была не прихоть Сергея, а необходимость.

«В какой-то момент мне надоело видеть то, что я вижу в зеркале. Во-вторых, была не очень приятная история, связанная с личной жизнью. И я решил хоть что-то из нее полезное вынести. Я сказал себе: “Значит, похудеем”», - рассказал Бурунов в шоу «Актерская студия» от VK Creative, Кино Mail и VK Видео.

Сейчас, по словам актера, в личной жизни у него все хорошо. И хоть подробностями он не делится, известно, что он встречается с Екатериной Леви. Пару заметили на свадьбе Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Тогда же появились слухи, что Сергей сделал избраннице предложение руки и сердца, так как у нее на пальце заметили помолвочное кольцо.

Ранее Сергей Бурунов рассказал, каких персонажей из тех, кого озвучивал, считает своими любимыми.