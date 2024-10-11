Присвоили паллиативный статус: вдова Андрея Миронова Голубкина смертельно больна

У 84-летней вдовы Андрея Миронова Ларисы Голубкиной выявили злокачественное заболевание системы крови. Диагноз является неизлечимым, поэтому врачи отправили артистку на паллиативное лечение.

По данным Telegram-канала Mash, с 2014 года народная артистка РСФСР борется с болезнью Вальденстрема. Диагноз звезде «Гусарской баллады» поставили в Германии. Недуг долгое время не беспокоил Голубкину — Лариса Ивановна прошла химиотерапию и добилась ремиссии. Но в этом году ей стало хуже. Летом врачебная комиссия признала артистку неизлечимо больной и нуждающейся в паллиативной помощи.

Издание сообщает, что актриса вынуждена передвигаться в инвалидном кресле, но за ней смотрит сиделка. У Голубкиной нарушены слух и зрение, но она может говорить. Пожилую женщину постоянно беспокоят боли в суставах и кровеносных сосудах.

Актриса вышла замуж за Андрея Миронова в 1977 году. Они прожили в браке 10 лет, до его смерти.

Ранее Лариса Голубкина рассказала о совместной жизни с Андреем Мироновым. Она назвала покойного супруга «нормальным человеком, живущим по скромным законам».