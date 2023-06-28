Страдающей из-за проблем с сердцем Татьяне Тарасовой в седьмой раз за месяц вызвали скорую помощь

Легендарному тренеру олимпийских чемпионов по фигурному катанию Татьяне Тарасовой вновь потребовалась помощь медицинского персонала. За месяц она обратилась к врачам уже в седьмой раз. Информация стала доступна Телеграм-каналу Mash.

По данным источника, Татьяне Анатольевне вновь стало плохо дома из-за повышенного давления. Жалобы у нее все те же, что и в остальные шесть раз: боли в голове из-за мигрени и онемение рук. Комментариев от самого тренера и ее представителей пока не поступало. Также нет данных о госпитализации, так что, вероятно, Тарасова вновь не отправилась в стационар и осталась дома.

Напомним, что недавно по поводу здоровья председателя жюри «Ледникового периода» высказывался врач-кардиолог Серебрянский. Он заявлял, что при хронических заболеваниях сердца - артериальной гипертензии и мерцательной аритмии – необходимо постоянно следить за состоянием пациента, а делать это лучше в больнице. Специалист рекомендовал Татьяне Анатольевне все-таки госпитализироваться, так как, по его мнению, медики однажды могут не успеть приехать к ней.

К слову, около недели назад из-за повышенного давления Татьяна Тарасова потеряла сознание у себя дома.