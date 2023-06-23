«Кончится все плохо»: кардиолог назвал условие, при котором Татьяна Тарасова не умрет

На днях 76-летняя тренер Татьяна Тарасова вновь обеспокоила поклонников состоянием своего здоровья. СМИ распространили информацию, что она потеряла сознание в собственном доме. Примечательно, что Татьяна Анатольевна уже несколько лет страдает из-за проблем с организмом, однако в последнее время врачи стали особенно за нее переживать.

Несмотря на то, что скорую помощь только за июнь, по данным прессы, Тарасовой вызывали около семи раз, она продолжает отказываться от госпитализации и не соглашается на лечение в стационаре. Из-за этого медики бьют тревогу, ведь вполне вероятно, что в один день они могут не успеть приехать к заслуженному тренеру, и все закончится печально.

Врач-кардиолог Юрий Серебрянский отметил, что проблемы председателя члена жюри в «Ледниковом периоде» так и будут продолжаться, ведь у нее на лицо лишний вес. По его словам, из-за него могут появиться диабет, гипертония, поражение сердца, и в итоге наступит смерть. Специалист рекомендует Татьяне Анатольевне перестать игнорировать мнение медиков и согласиться пройти лечение.

«В стационар ей надо лечь. Она волевая женщина. В больнице будет проще. <…> Если врачи не успеют, то кончится все плохо. Тарасова уважаемая женщина. За ней в стационаре поухаживают. Надо лечь хотя бы на две недели», - цитирует слова эксперта издание BLITZ+.

Ранее Татьяна Тарасова раскрыла правду о состоянии своего здоровья и проблемах с давлением.