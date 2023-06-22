Потеряла сознание у себя дома: Татьяне Тарасовой понадобилась скорая помощь

В последнее время все внимание публики приковано к Татьяне Тарасовой. Ни для кого не секрет, что именитый тренер по фигурному катанию имеет трудности с передвижением и нередко жалуется на плохое самочувствие. В СМИ появилась информация, что 76-летняя женщина потеряла сознание в собственной квартире, ей вызвали скорую помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, сначала у знаменитости болела голова из-за мигрени, а потом онемели руки. Она потеряла сознание, после чего ей вызвали бригаду на дом.

Напомним, что ранее Тарасовой уже вызывали скорую помощь из-за повышенного давления – с 8 июня это было сделано целых шесть раз. СМИ пишут, что прославленный тренер в последнее время слишком часто испытывает проблемы со здоровьем, но от госпитализации отказывается.

Многие считают, что ухудшение самочувствия артистки связано с резкими колебаниями погоды в Москве. Медики предупреждают граждан, имеющих хронические сосудистые заболевания, что в такие периоды их состояние может ухудшаться.

Сама же тренер резко негативно реагировала на слухи о своей срочной госпитализации.

«Какой бред! Скотина, кто это написал!» — заявляла она журналистам.

Ранее тренер Татьяна Тарасова созвонилась с лечащим врачом Костомарова и узнала последние новости о его состоянии.