Анастасия Стоцкая рассказала, что вернулась с Мальдив с 60 килограммами грязной одежды. Актриса сообщила о возвращении в Россию в соцсети.

Анастасия Стоцкая провела отпуск на Мальдивах вместе с детьми. Артистка делилась красочными фотографиями с пляжа и рассказывала о спортивных тренировках. Как выяснилось, семья уже вернулась в Россию. По словам Анастасии, за время отдыха у нее не только появились лишний вес и теплые воспоминания, но и накопилось много грязной одежды — 60 килограмм.

«Плюс 4 лишних кг, 60 кг грязной одежды, 4000 карточек в телефоне и миллион воспоминаний о чудесном отдыхе. Мальдивы, я уже скучаю», — высказалась знаменитость.

Напомним, актриса воспитывает сына Александра и дочь Веру от Сергея Абгаряна. Супруги развелись в 2019 году. При этом Стоцкая скрывала расставание с супругом и сообщила о новом семейном положении через 2,5 года. Актриса не препятствует общению Сергея с детьми и считает его хорошим отцом.

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