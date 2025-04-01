Слухи о детях от Киркорова, уход в тень и тайные романы: где сейчас и сколько зарабатывает Анастасия Стоцкая

Певица Анастасия Стоцкая в последнее время ушла в тень. В прошлом году она приняла решение закончить музыкальную карьеру и погрузиться в театр, а после стала все реже посещать светские мероприятия. Тем не менее, слухи вокруг артистки не утихают, в том числе о ее личной жизни и связи с Филиппом Киркоровым. Где сейчас Анастасия и что известно о ее гонорарах — выяснил портал «Страсти».

После прекращения выпуска треков Стоцкая продолжила выступать на театральной сцене. Она участвует в мюзиклах, радуя поклонников своим голосом, и не скучает по созданию музыки. Певица делилась, что театр – ее стихия, и ей там хорошо. Также, по словам продюсера Сергея Дворцова, благодаря отстранению от звездной тусовки Анастасия смогла посвятить себя семье и личной жизни, которую, впрочем, предпочитает держать в секрете. В июне 2024 года появились новости, что артистка тайно вышла замуж, однако она эту информацию опровергла.

«Артисты уходят в тень из-за семьи и личных каких-то проблем. Скорее всего, она ушла именно поэтому. Она держит личную жизнь за занавесом, насколько я знаю, и не сильно любит об этом говорить. Я ее в этом поддерживаю и даже понимаю, потому что все-таки нужно какие-то моменты держать за закрытыми дверьми», - считает Дворцов.

Напомним, что много лет также ходят слухи о романе Стоцкой с Киркоровым. Многие обращают внимание, что даже дети певицы похожи на исполнителя хита «Зайка моя». Однако продюсер заверил – если что-то и было между артистами, то только пиар.

«Это миф, фейк, потому что у Филиппа другие взгляды. Возможно, это был просто какой-то пиар-роман или какая-то договоренность, если отношения и были», - отметил Сергей.

По словам Дворцова, несмотря на то, что Стоцкая сейчас редкий гость на различных мероприятиях, работы у нее достаточно. Гонорар стартует от 1,5 млн рублей.

«Гонорары у нее достаточно приемлемые, ее хорошо заказывают, очень часто. Стоит выступление от 1,5-2 млн рублей. Она достаточно весомая личность», - заявил продюсер.

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