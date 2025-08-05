«Приятно»: певица Слава заявила о плагиате Дженнифер Лопес

Певица Слава уличила Дженнифер Лопес в плагиате. Артистка поделилась, что ее иностранная коллега выбрала для концерта наряд, в котором она выступала еще два года назад.

Исполнительница хита «Одиночество» опубликовала в Сети кадры, как она шла на сцену в комбинезоне с накидкой, а затем показала недавний наряд Джей Ло — он отдаленно напоминал стиль Славы.

«Как-то 2 года назад. Я конечно сравнила. Но все равно приятно», - поделилась Слава.

Певица дала понять, что пошутила, но ей лестно, что во вкусах на костюмы они с Лопес схожи.

Отметим, что Дженнифер Лопес предлагали выступить в Москве, но певица предпочла отказаться. Несмотря на то, что менеджер артистки уже провел переговоры по концерту в России, в последний момент исполнительница передумала. Сообщалось, что она не захотела выходить на сцену из-за специальной военной операции на Украине.

Ранее певице Славе подарили кольцо за 17 миллионов рублей.