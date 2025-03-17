Стилист Влад Лисовец устроил танцы с певицей Ольгой Бузовой после новости о раке. Кадры с Владом были опубликованы в Сети.

В 2025 году в СМИ появилась новость о тяжелом заболевании Лисовца. Влад не стал вдаваться в подробности, но уточнил, что проблемы со здоровьем действительно есть. После этого по Сети распространился ролик со звездной вечеринки, гостем которой стал стилист. Влад энергично танцевал с Ольгой Бузовой и даже встал перед ней на колени, несмотря на плохое самочувствие.

В конце ролика знаменитости заулыбались и обнялись.

Отметим, что Отар Кушанашвили, который открыто заявил о борьбе с раком, заподозрил Влада во лжи и спекуляции на болезни.

Ранее стилист Влад Лисовец отказался выкладывать анализы после новостей о раке. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 52-летний актер Максим Виторган встал на ходунки после операции.