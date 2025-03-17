52-летний актер Максим Виторган сообщил, что встал на ходунки после операции. Максим вышел на связь из больницы и рассказал о своем самочувствии.

В личном блоге актер опубликовал фото из больничной палаты. Похудевший Виторган стоял, держась за медицинские ходунки. Как выяснилось, после операции он не может самостоятельно передвигаться.

«Я и мой персональный транспорт. Спасибо всем за слова и дела поддержки! Теперь мы будем жить по-новому (хорошо забытое старое)», — признался артист.

Несмотря на ограничения в движении, актер не унывает и иронизирует над собой. Он опубликовал еще одно фото, на котором запечатлел себя за чтением, и колко подписал снимок.

«Появилась некоторая торжественность в процессе чтения. Читаю пока только стоя. Вот такие странные ограничения подсунул организм. Не сказать, что так больше входит», — высказался Максим.

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