«Я пока думаю»: Влад Лисовец рассказал об анализах после новостей о раке

Стилист Влад Лисовец отказался выкладывать анализы после новостей о раке. Об этом стало известно из соцсетей.

Несколько дней назад в СМИ сообщили, что у Влада Лисовца выявили рак на поздней стадии. Якобы стилист уже прошел курс химиотерапии, который не принес нужных результатов.

После этого Лисовец прокомментировал новости в соцсетях. Он заявил, что как и прежде, планирует выкладывать фото и видео.

«Мне кажется, уже пора опять выкладывать для вас картинки, фото, показы, выставки и прочий мой эмоциональный всплеск», — рассказал он.

А вот медицинские документы Лисовец отказался публиковать.

«По поводу того, чтобы выкладывать свои анализы, я пока думаю. Любителей покопошиться у нас тоже много. И да, привет моим новым подписчикам, я вам очень рад, давайте договоримся — мы не будем друг другу пытаться соответствовать, а будем собой», — добавил он.

Сам стилист пока не подтверждал и не опровергал слухи о раке, назвав свою болезнь «проблемой».

Ранее мы писали о том, что Светлана Бондарчук призвала не давить на Лисовца после новостей о раке.