Стилист Рогов прокомментировал назначение на роль ведущего «Модного приговора»

Популярный стилист Александр Рогов высказался о своем назначении на роль ведущего шоу «Модный приговор» на Первом канале. Его слова приводит сайт телеканала.

Как признался Рогов, он всегда был «ярым поклонником» телепередачи и считал, что она предоставляет участницам возможность воспитать вкус и поверить в себя. Он также отметил, что еще пару лет назад отказался бы брать на себя столь амбициозную задачу, однако теперь готов сменить Александра Васильева на посту.

«Для меня как для телеведущего это шоу было верхней планкой. Честно признаюсь, я даже не мечтал получить предложение стать ведущим», — заявил стилист.

Новый ведущий «Модного приговора» также поблагодарил зрителей, выбравших его в ходе голосования среди других кандидатов на роль судьи в проекте. Он добавил, что не подведет их.

Напомним, о назначении Рогова на пост ведущего «Модного приговора» стало известно 16 января. На этой должности он сменил Александра Васильева, который отказался от участия в съемках проекта из-за проблем со здоровьем.

Васильев в свою очередь назвал Рогова подходящим на роль ведущего «Модного приговора».