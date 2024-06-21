Стилист Николай Овечкин рассказал про состояние здоровья 33-летней певицы Zivert. Об этом стало известно в эфире шоу «ОК на связи!».

В феврале 2024 года артистка отменила концерты из-за проблем со спиной. Поговаривали, Zivert собирается уйти со сцены и завершить карьеру. Стилист Николай Овечкин, работающий с певицей, раскрыл ее дальнейшие планы.

Как выяснилось, на сегодняшний день здоровье знаменитости стало лучше. Артистка готовит новое музыкальное шоу для возвращения на сцену.

«Ее спина, слава богу, восстанавливается. Я буду делать шоу, и еще я делаю четыре больших ее коммерческих проекта», —высказался стилист.

Ранее 33-летняя певица Zivert заявила, что осенью вернется на сцену после лечения. Подробности читайте в этой новости.

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