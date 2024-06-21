«Меня как взорвало»: Виктория Боня впервые озвучила причину расставания с Гасановым

Виктория Боня заявила, что рассталась с Русланом Гасановым из-за ревности к Филиппу Плейну. Модель впервые озвучила причину расставания в эфире шоу «Злые языки».

В начале 2024 года Виктория сообщила о разрыве с молодым бизнесменом. Тогда модель заявила, что сохранила дружеские отношения с Гасановым и поблагодарила его за опыт. Спустя несколько месяцев Боня сообщила, что причиной расставания стала ревность Руслана. Мужчина приревновал ее к Филиппу Плейну, с которым модель давно дружит.

«Я поставила в соцсеть скриншот, на котором не видно моего лица, что типа мы с Филиппом разговаривали. Мне тут же звонит Руслан и говорит: «Ты сейчас идешь и удаляешь это. Сидишь там голая в халате». У меня запахнутый халат. Я ему сказала, что это мой друг. Меня как взорвало! Не надо так со мной разговаривать!» — высказалась модель.

Виктория заявила, что в 2024 году отметит 45-летие. Она не считает, что должна отчитываться за каждое действие. Более того, ее разозлил тон Руслана, с которым он с ней разговаривал. После телефонного звонка Боня приняла решение о расставании.

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