«Работаю над восстановлением здоровья»: когда Zivert вернется на сцену

33-летняя певица Zivert заявила, что осенью вернется на сцену после лечения. Артистка рассказала о творческих планах НСН.

В начале 2024 года певица объявила об отмене концертов из-за проблем со спиной. После этого в СМИ появились новости, что она уходит со сцены и завершает карьеру. Знаменитость опровергла подобные слухи. По словам Zivert, ей потребовалась пауза, чтобы восстановить здоровье. Более того, артистка отметила, что уже осенью вернется к концертной деятельности.

«Концертную деятельность буду возобновлять с сентября. Надеюсь, к этому времени успею мощно закачать спину, чтобы мне все было нипочем, сейчас работаю над восстановлением здоровья. Творчество все это время продолжается», — высказалась знаменитость.

На данный момент артистка занимается ЛФК и пишет новую музыку для возвращения на сцену.

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