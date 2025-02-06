«Только жить начала»: жена Влада Соколовского раскрыла, собирается ли снова становиться матерью
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Российская певица, модель и блогерша Ангелина Суркова рассказала, планирует ли снова становиться матерью. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
По словам жены Влада Соколовского, она пока что не собирается заводить второго ребенка.
«Я только жить начала», — поделилась знаменитость.
Ангелина Суркова замужем за певцом Владом Соколовским. Музыкант сделал предложение возлюбленной в июле 2022 года, спустя пять месяцев после рождения сына Дэвида. Влюбленные обручились во время отдыха на Бали. Сама свадьба прошла в апреле минувшего года.
У Соколовского также есть дочь Мия от певицы Риты Дакоты. Артисты расстались в 2018 году. Причиной разрыва стали измены участника «Фабрики звезд 7».
В ноябре 2024-го Суркова сообщила в соцсетях, что сделала операцию по увеличению груди. Певица объяснила свое решение тем, что ей не хотелось прощаться с красивой грудью после кормления ребенка. Она вдохновилась пышным бюстом и решила, что готова на хирургическое вмешательство.
Ранее Рита Дакота пригрозила бывшему мужу Владу Соколовскому раскрытием компромата.