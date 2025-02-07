Костенко пришлось отвечать хейтерам, которые разнесли ее романтическое видео. Об этом стал известно из соцсетей.

Анастасия Костенко отправилась вместе с мужем Дмитрием Тарасовым в Дубай. Когда модель прилетела в аэропорт, ее с табличкой «любимая» и букетом цветов ждал супруг. Костенко сняла момент встречи с Тарасовым на видео под песню «Самолеты» Жени Трофимова, чем вызвала недовольство некоторых подписчиков.

«Такую песню испоганить!» — написала одна из комментаторов.

Костенко не удержалась и ответила обидчице: «Такое видео испоганить своим комментом!».

Несмотря на хейт, большинство подписчиков поддержали пару: «Кто бы что не говорил, но пара и вправду очень красивая!», «Как приятно смотреть, когда вместе столько лет».

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Тарасов борется с хейтерами, оскорбляющими его детей.