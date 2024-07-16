Стилист Александр Рогов высмеял наряд актрисы Агаты Муцениеце на премии RU.TV. Об этом стало известно из эфира шоу ROGOV LIFE.

В Москве состоялась премия RU.TV, которую посетили многие звезды. Не стали исключением Агата Муцениеце и Иван Чуйков. Александр Рогов считает, что пара выбрала неудачные образы для выхода в свет. В первую очередь, стилист раскритиковал длину платья Агаты. Также он высмеял актрису, которая ранее появилась на мероприятии в мятом наряде.

«Не нравится, что платье наслаивается на пол, оно ей длинновато. Но я хвалю Агату за то, что она добралась до ковровой дорожки в немятом платье», — высказался стилист.

При этом он отметил сияющий вид Агаты рядом с Иваном.

Также Рогов разобрал образ Настасьи Самбурской. Он назвал актрису «невозможной красавицей», но посоветовал ей сменить босоножки.

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