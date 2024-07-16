Ксения Бородина устроила дебош в аэропорту Турции и обматерила пассажиров. В Сети появилось скандальное видео с участием телеведущей.

Ксения Бородина провела отпуск в Бодруме. Возвращаясь домой, телеведущая не приобрела услугу «быстрой посадки», поэтому была вынуждена пропустить людей, оплативших проход без очереди. Очевидцы отметили агрессивное поведение Ксении: она начала материться после того, как мужчина подвинул ее рукой, чтобы пройти вперед.

На данный момент Бородина никак не комментировала скандал в аэропорту Турции.

Ранее Ксения Бородина поругалась с подписчицей после упоминания бывшего мужа Курбана Омарова. Подробности читайте в этой новости.

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