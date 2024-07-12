«Уезжают скоро аж на 1,5 месяца»: Муцениеце отправила детей подальше от Москвы на фоне спора за них с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце и ее бывший супруг Павел Прилучный продолжают делить детей через суд. Звезда «Закрытой школы» требует, чтобы наследники жили с ним. Их мать против этого. А на фоне новостей о следующем процессе, на которой Агате надо будет прийти с сыном и дочкой, она отправила их подальше от Москвы, передает Woman.ru.

Не так давно Муцениеце вернулась домой с детьми, но сразу же анонсировала новое путешествие. Сама Агата полетит в Сочи, где у нее будут проходить съемки. Ее дети в этом время тоже отправятся в поездку на полтора месяца. Куда именно поедут наследники, их звездная мама хранит в тайне.

«Улетаю в Сочи на съемки, детки уезжают скоро аж на 1,5 месяца! Поэтому они меня проводят в аэропорт, попрощаемся, будем очень скучать друг по дружке! Но тем слаще будет снова наша встреча в конце лета», — сообщила актриса.

Ранее юрист Денис Хузиахметов усомнился в возможности Прилучного отсудить у Муцениеце детей. В беседе с сайтом «Страсти» он заявил, что практика подобных судебных разбирательств складывается в пользу матерей.