Старшая дочь Валерия Меладзе заговорила о рождении ребенка

Старшая дочь Валерия Меладзе заявила, что хочет родить от фотографа Никиты Бережного. Инга Меладзе поделилась откровением с изданием Leform.

В октябре 2023 года Инга Меладзе вышла замуж за фотографа Никиту Бережного. Торжество состоялось в Грузии в узком семейном кругу. По словам Инги, она познакомилась с будущим избранником на одном мероприятии. Тогда Меладзе была приглашена как гость, а Бережной — как фотограф.

«Забавно, что это произошло в поезде, который ехал в Иваново, где и был ивент. Не зря все говорят, что Иваново — город невест», — высказалась Инга.

По словам Меладзе, они с Никитой не только любовники, но и друзья: пара любит проводить вместе время и не стесняется обсуждения острых тем. Вот почему супруги задумываются о том, чтобы в скором времени стать родителями.

«Лучший совместный проект — это дети», — резюмировала дочь певца.

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