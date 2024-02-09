Пачка чипсов: стилиста Рогова раскритиковали за необычную сумку

Стилист Александр Рогов похвастался сумкой люксового бренда, которую хочет приобрести себе, но был подвергнут критике. Поклонники сравнили аксессуар с пачкой чипсов.

Знаменитость показал в своем Telegram-канале черную кожаную сумку от люксового бренда Balenciaga.

«Самая красивая сумка сезона! Уже жду встречи с ней!» — написал стилист.

Однако пользователи социальных сетей не оценили выбор Рогова и сравнили сумку с пачкой чипсов.

«Ох уж эти обвесы, Чувство хлама!», «Перфекционист во мне возмущен!», «Надо в детских ящиках с игрушками покопаться!», «Брелоков и хлама — всю сумку сплошняком смогу обвешать!» — пишут в комментариях.

Недавно Александр Рогов призвал обратить внимание на шапку-ушанку, которая стала главным трендом этой и следующей зимы. Он также продемонстрировал образы с этой шапкой с различных показов на Неделе моды. Рогов регулярно делится своими советами по стилю с подписчиками. Недавно он рассказал о нескольких способах, как мужчины в России могут улучшить свой внешний вид.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак вышла в свет с огромной полупустой сумкой. Она похвасталась своим приобретением в соцсетях, но была подвергнута критике. Многие сравнили ее с «женщиной с ведром» и вспомнили про плохую примету.