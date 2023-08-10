Согласится ли певица на эту сумму: Ладе Дэнс предложили компенсацию без суда

Транспортная компания предложила певице Ладе Дэнс вариант решения вопроса с компенсацией без суда. Артистке готовы перечислить 6 млн рублей и оплатить дорогостоящую реабилитацию.

Об этом сайту Woman.ru сообщил директор исполнительницы Сергей Пудовкин.

«Есть вариант досудебного решения. 6 000 000 рублей и оплата дорогостоящего реабилитационного лечения», - сказал он.

В настоящее время юристы оценивают эту сумму. Неизвестно, согласится ли Дэнс на такую компенсацию.

Она с 5 августа находится в больнице. Речи о выписке пока не идет.

Адвокаты Дэнс подготовили иск на 12 млн рублей, чтобы попробовать получить средства с транспортной компании. Не дожидаясь суда, перевозчик попытался уладить проблемы миром.

Согласно экспертизе, водитель машины, в которой ехала исполнительница, был в адекватном состоянии. Однако компания не обеспечила меры безопасности, обнаружены нарушения правил перевозки пассажиров.

После ДТП Дэнс выпала из рабочего графика, концерты оказались под угрозой срыва. Кроме того, в аварии пострадало лицо.