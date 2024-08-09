Ставшая мамой в первый раз Анастасия Задорожная раскрыла пол ребенка

Ставшая мамой в первый раз Анастасия Задорожная сообщила, что родила дочь. Актриса раскрыла пол ребенка в соцсети.

В августе 2024 года Анастасия впервые стала мамой. В личном блоге актриса поделилась трогательным видео с ребенком, на котором она его укачивает на берегу океана. Комментируя публикацию, артистка обратилась по имени к новому члену семьи.

«Надеюсь, шум океана вы полюбите так же, как и я, Александра Владимировна», — высказалась звездная мама.

Тем самым Анастасия сообщила, что родила дочь.

Известно, что актриса уже давно проживает в США. Туда она переехала вместе с избранником, который работает в IT-сфере.

Ранее впервые ставшая мамой 38-летняя Анастасия Задорожная сняла ребенка с мужем. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актер Павел Прилучный расстался с Агатой Муцениеце на совместном отдыхе в Дубае.