«Ставлю себя на ее место»: Лерчек поддержала Блиновскую из-за долгов перед ФНС

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) заявила, что жалеет коллег Елену Блиновскую и Аяза Шабутдинова. Об этом стало известно в эфире шоу Респиратор Бабушкина.

Валерия поддержала Елену, задолжавшую ФНС большую сумму. В первую очередь, Лерчек отметила, что ставит себя на место коллеги. Она, как и Блиновская, является матерью. Блогерша не представляет, как Елена несколько месяцев живет вдали от семьи.

«Я просто ставлю себя на ее место. Для меня самый большой страх — оказаться без детей, а она сейчас одна. Тем более у нее маленькая доченька. Это ужасно, я считаю», — высказалась Чекалина.

Также Валерия пожалела Аяза, у которого есть жена и ребенок. Она считает, что семье блогера плохо без него.

«Его мне тоже жалко, просто как человека. Я понимаю, у него история больше про мошенничество», — резюмировала знаменитость.

Ранее сообщалось, что блогерша Лерчек и рэпер Натан часто уединяются на съемках шоу в Колумбии. Подробности читайте в этой новости.

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