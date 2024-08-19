«Был легкий флирт»: Лерчек и Натан сблизились на съемках шоу в Колумбии

Блогерша Лерчек и рэпер Натан часто уединяются на съемках шоу в Колумбии. В распоряжение Кp.ru попали совместные кадры знаменитостей.

На данный момент блогерша и рэпер находятся в Колумбии на съемках шоу «Звезды в джунглях». На одном из фото Натан обнимает за талию Чекалину в пляжной одежде. На снимке Валерия положила голову ему на плечо. На другом кадре знаменитости также запечатлены обнимающимися. В окружении блогерши подтверждают ее сближение с музыкантом.

«Лерчек и Натан, действительно, сблизились на съемках шоу. Сначала это был просто легкий флирт, а потом начались объятия и не только. Они часто уединяются. Возможно, это просто дружба, но какая-то очень странная», — сообщили инсайдеры.

После публикаций фото блогершу и Натана заподозрили в романе

Отметим, что Лерчек недавно развелась, а Натан женат на дизайнере Анастасии Швецовой, родившей ему двоих сыновей.

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