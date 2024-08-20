«Мне сорвало резьбу!»: как Слава Комиссаренко скрывается от уголовного наказания за границей

Слава Комиссаренко рассказал, как скрывается от уголовного наказания за границей. Об этом сообщает StarHit.

Комик считает, что его проблемы начались после интервью, в котором журналист неоднократно интересовался изъятием квартиры в Москве и объявлением в розыск. По словам Славы, он всю беседу просил интервьюера «помолчать». После отъезда из страны Комиссаренко получил визу талантов Великобритании и теперь задумывается о паспорте Франции.

«Мне сорвало резьбу! Знаете, таких людей, которые выросли в нищете, дорвались до денег и теперь у них семьдесят кроссовок, восемьдесят штанов. Так вот, теперь я хочу все ВНЖ на этой Земле!» — сообщил Слава.

Напомним, что в августе 2024 года в Белоруссии начали заочное расследование в отношении комика.

Ранее юмориста Славу Комиссаренко обвинили в клевете и оскорблениях Александра Лукашенко. Подробности читайте в этой новости.

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