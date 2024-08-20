«Мне сорвало резьбу!»: как Слава Комиссаренко скрывается от уголовного наказания за границей
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Слава Комиссаренко рассказал, как скрывается от уголовного наказания за границей. Об этом сообщает StarHit.
Комик считает, что его проблемы начались после интервью, в котором журналист неоднократно интересовался изъятием квартиры в Москве и объявлением в розыск. По словам Славы, он всю беседу просил интервьюера «помолчать». После отъезда из страны Комиссаренко получил визу талантов Великобритании и теперь задумывается о паспорте Франции.
«Мне сорвало резьбу! Знаете, таких людей, которые выросли в нищете, дорвались до денег и теперь у них семьдесят кроссовок, восемьдесят штанов. Так вот, теперь я хочу все ВНЖ на этой Земле!» — сообщил Слава.
Напомним, что в августе 2024 года в Белоруссии начали заочное расследование в отношении комика.
Ранее юмориста Славу Комиссаренко обвинили в клевете и оскорблениях Александра Лукашенко. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что Виталий Милонов назвал Аллу Пугачеву крабовидной туманностью русской культуры.